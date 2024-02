Leandro Vieira acompanha desfile da Imperatriz - Beatriz Perez / Agência O Dia

Leandro Vieira acompanha desfile da ImperatrizBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 20:20

Rio - A Imperatriz Leopoldinense renovou o contrato do carnavalesco Leandro Vieira para o próximo ano. Após ser campeã em 2023 e vice este ano, a presidente da escola de Ramos, Cátia Drumond, anunciou que a parceria continuará para 2025. Na quadra da agremiação, Leandro revelou que já até pensou no enredo do próximo carnaval.

fotogaleria

Recebido com muita comemoração na quadra em Ramos, Leandro agradeceu o carinho que recebe dos torcedores. "Eu não poderia deixar de vir aqui, primeiro para agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente na construção disso que estamos vivendo. Nós fizemos um grande carnaval e no sábado vamos voltar para trazer o mesmo carnaval gigantesco pra Sapucaí. Todo mundo aqui faz parte desse momento que a Imperatriz está vivendo, sou mais um junto desse time de estrelas, que trabalha junto com vocês para viver o carnaval feliz que estamos vivendo", disse.

Sobre o próximo ano, Leandro disse que já está pensando no próximo enredo. "Vamos continuar fazendo carnaval juntos, não vai demorar para começar. Estou com enredo na cabeça, ainda nem falei com ela [Cátia Drumond]. Vamos estar juntos e felizes em 2025", afirmou.

Nas redes sociais, Leandro Vieira parabenizou a Viradouro pela vitória e celebrou as parcerias do carnaval. "Parabéns, Viradouro pelo campeonato conquistado! Obrigado, Imperatriz por todos os acertos que construímos juntos ao longo do ano. Todos os vivas para as comunidades que dão vida às Escolas de Samba e insistem coletivamente em carnavalizar a vida em festa! Feliz Ano Novo!", escreveu.