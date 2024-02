Mangueira demite dupla de carnavalescos após ficar em sétimo lugar no Grupo Especial - Reprodução / X

Mangueira demite dupla de carnavalescos após ficar em sétimo lugar no Grupo EspecialReprodução / X

Publicado 14/02/2024 18:44

Rio - Depois de enfrentar dificuldades em seu desfile , a Mangueira não ficou nada contente com o resultado da apuração. No sétimo lugar e fora do Desfile das Campeãs , a escola de samba anunciou a saída dos carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon, responsáveis pelo enredo "A Negra Voz do Amanhã", que homenageou Alcione, nesta quarta-feira (14).

fotogaleria

"A Estação Primeira de Mangueira agradece aos carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon pelo período em que estiveram em nossa escola. Hoje encerramos esse ciclo. Sucesso na caminhada!", escreveu a escola de samba nas redes sociais. Guilherme Estevão e Annik Salmon chegaram à agremiação depois do Carnaval de 2022 para o desfile do ano seguinte.

No X, antigo Twitter, Guilherme Estevão se despediu da escola, que foi sua casa por dois carnavais. "Difícil começar a falar do fim, mas hoje eu me despeço dessa que foi minha casa por dois ciclos de extrema luta, entrega e dedicação ao pavilhão verde e rosa. Não teve um único dia em que acordei buscando fazer o Mangueirense feliz", iniciou.

"Estou desolado por não ter sido suficiente, por não ter conseguido evitar coisas que estavam para além das minhas forças e planos. Se não fui capaz de oferecer a alegria maior a toda a nação, peço perdão, do fundo da minha alma, mas nunca faltou vontade e entrega pra isso", seguiu. "Sigo meu sonho em novos caminhos, torcendo pra sempre pra que os caminhos verde e rosa sejam ainda melhores", finalizou.