Desfile da G.R.E.S Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (12). - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 17:44 | Atualizado 14/02/2024 18:02

Rio - A Marquês de Sapucaí estará lotada mais uma vez no sábado (17) para o Desfile das Campeãs, às 21h. Viradouro, Imperatriz, Grande Rio, Salgueiro, Portela e Vila Isabel vão mostrar ao público um pouco mais dos melhores enredos do Carnaval 2024. Os últimos ingressos disponíveis para acompanhar as melhores escolas foram esgotados nesta quarta (14) em menos de 4h de vendas.

Antes do início da apuração o público já havia esgotado os ingressos restantes das arquibancadas populares da Sapucaí. Os ingressos começaram a ser vendidos em novembro de 2023 e, agora, apenas os camarotes não estão esgotados.

A venda dos setores 12 e 13, as arquibancadas populares, ocorreu exclusivamente na bilheteria do Sambódromo e começou nesta quarta-feira (14), às 10h, com o valor de 10 reais. A comercialização iria até 16h, mas as entradas esgotaram antes desse horário.