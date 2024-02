Tati Minerato, rainha de bateria da Porto da Pedra, na apuração do Carnaval 2024 - Anderson Borde/Ag.news

Tati Minerato, rainha de bateria da Porto da Pedra, na apuração do Carnaval 2024Anderson Borde/Ag.news

Publicado 14/02/2024 18:38

Rio- Rainha de Bateria da Porto da Pedra, Tati Minerato ficou bastante abalada com o rebaixamento da escola para a Série Ouro . Logo após a apuração do Carnaval do Rio, que aconteceu nesta quarta-feira (14) na Cidade do Samba, na Gamboa, Tati, que foi até o local acompanhar o resultado com os membros da escola de São Gonçalo, falou sobre a queda.

"Estou muito triste, arrasada. É com muita tristeza que eu recebo esta notícia do rebaixamento. A escola veio grande, ensaiamos muito, da presidência até à comunidade, o desejo era de vencer. Era de fazer um carnaval que garantisse nossa permanência no Grupo Especial. Infelizmente, não deu. Mas eu sou Porto da Pedra na Série Ouro, no Grupo Especial, em qualquer lugar. Ano que vem voltaremos mais fortes", contou ela que desfila à frente da bateria desde 2022.Valesca Popozuda, musa da escola, também comentou o resultado nas redes sociais. "Sempre com você, Porto da Pedra. Só a gente sabe todo empenho e dedicação da escola e da comunidade pra fazer o desfile acontecer! Independente do resultado, foi lindo viver essa emoção. Estamos juntos", disse.A Porto da Pedra apresentou na Sapucaí o enredo inspirado no livro medieval “Lunário perpétuo”, do espanhol Jerónimo Cortés, assinado por Mauro Quintaes.Durante o desfile, um dos carros alegóricos teve problemas ao entrar na avenida, bateu em uma das grades de proteção e uma mulher teve ferimentos leves ao ser imprensada no acidente. Além das falhas de acabamento em alguns carros, a agremiação teve graves problemas de evolução, por conta de um problema na última alegoria, que comprometeu bastante o final da apresentação da escola de São Gonçalo. Os componentes tiveram que correr bastante para não estourar o tempo.A Viradouro foi a campeã do Carnaval 2024 . A vermelha e branca do Barreto, bairro de Niterói, entrou na Avenida ao som do enredo 'Arroboboi, Dangbé', sobre a energia do culto ao vodum serpente e faturou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270. A Imperatriz ficou com o vice (269,3), e Grande Rio, em terceiro (269,2).