Viviane Araújo, Sabrina Sato e Lexa na apuração das escolas de samba do Grupo especial do RioAnderson Borde/Ag.News

Publicado 14/02/2024 17:12

Rio - Várias rainhas de bateria das escolas de samba do Rio de Janeiro estiveram na Cidade do Samba, na Gamboa, nesta quarta-feira (14) para conferir de perto a apuração do Carnaval deste ano.

Sabrina Sato, rainha da Vila Isabel, chamou a atenção com um look branco transparente. Viviane Araújo - a rainha das rainhas - que desfila há 16 carnavais à frente da bateria do Salgueiro, usou uma camisa e boné de sua escola de coração.

A cantora Lexa, rainha da Unidos da Tijuca, também usou a camisa da escola com um penteado no cabelo. Tati Minerato, rainha da Porto da Pedra, foi com um top da escola, shortinho jeans e óculos de sol.

Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, Jojo Todynho também conferiu a apuração com os membros da escola.

Pela primeira vez, a apuração acontece na Cidade do Samba, complexo de barracões, na Gamboa, pela primeira vez na história. Em seguida, a campeã fará um desfile no local com a presença de 100 componentes.

Em sorteio realizado no início da tarde desta quarta-feira (14), na sede da Liesa, no Centro do Rio, o quesito Fantasia foi definido como o primeiro critério a ser utilizado em caso de empate entre duas ou mais agremiações na apuração do Grupo Especial.