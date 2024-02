Mileide Mihaile - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 16:33

Rio - Mileide Mihaile desabafou sobre o rebaixamento da Independente Tricolor, nesta terça-feira (13). A agremiação saiu do Grupo Especial e desfilará no Grupo de Acesso I, no ano que vem.

A influenciadora digital é rainha de bateria da escola de samba e também desfila como musa na Grande Rio . Mileide avaliou o desfile que a agremiação paulista fez e incentivou os envolvidos.

"Não poderia deixar de comentar, estava acompanhando a apuração. Quero parabenizar a Mocidade Alegre, mas também dizer que estou pasma com as pontuações da nossa escola que passou lindíssima. Fez um desfile belíssimo. Inclusive, estávamos nos preparando para desfilar nas campeãs. Parabéns a toda a comunidade. Fizemos um desfile lindíssimo. Não dá para entender cabeça de jurado, pontuação. Vamos para o próximo ano", disse ela.