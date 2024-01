Mileide Mihaile é musa da Grande Rio - Frank Cavalcante

Publicado 24/01/2024 06:00

Rio - Mileide Mihaile, de 34 anos, é uma das celebridades que desfilará na Grande Rio, no Carnaval deste ano. Musa da agremiação de Caixas, que vai apresentar na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, a influenciadora digital e comunicadora comenta a expectativa para o desfile e adianta que sua fantasia será sensual.

"Olha, não posso dar muitos spoilers, senão acabo com as surpresas. Mas podem ter certeza que entregarei tudo no look, essa semana fiz a primeira prova da minha fantasia de musa e posso dizer que está incrível! Com certeza a fantasia trará um pouco de sensualidade e será totalmente inspirada no samba-enredo, ou seja, será que teremos estampa de onça?", questiona a influenciadora, fazendo mistério.

Ela ainda fala sobre a ansiedade para o desfile verde, vermelho e branco de Caxias. "As expectativas estão a mil. O Carnaval é sempre um período muito especial para mim, cheio de alegria. Mal posso esperar para curtir essa festa com toda a intensidade, amor e entrega. Me preparo o ano inteiro, então, fico muito tempo na expectativa, quando vem chegando perto da data do desfile, a ansiedade é maior ainda!", assume Mileide, que diz que a escola, campeã em 2022, tem tudo para conquistar mais um título.

"Com certeza! Esse ano a escola traz um samba enredo muito forte e tenho certeza que o público irá vibrar com a gente na avenida. Tem inúmeras pessoas se dedicando o ano inteiro para entregar o melhor desfile de todos os tempos, tenho muito orgulho da minha comunidade e não tenho dúvidas que esse título tem tudo pra ser nosso!", acredita a maranhense.

Além do Carnaval carioca, Mileide também vai brilhar no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, como Rainha de bateria da Escola de Samba Independente Tricolor. Conciliar as duas escolas não é tarefa simples. "A correria é grande pra fazer essa dobradinha, mas eu amo e me sinto muito honrada em fazer parte do Carnaval das duas cidades! Com os ensaios técnicos bem ativos, tudo fica mais intenso, tenho que me dividir muito bem para conciliar todos as datas. Como é meu segundo ano fazendo essa jornada dupla, já estou mais acostumada e sempre acaba dando tudo certo".

Preparação para os desfiles

Para brilhar nos desfiles, a influenciadora digital tem se preparado fisicamente, mas sem grandes restrições. "Com o Carnaval se aproximando, meu foco é totalmente voltado para a preparação do meu corpo. Sigo uma dieta equilibrada na maior parte do tempo, mas também me permito aproveitar alguns alimentos e pequenas guloseimas, principalmente agora, que busco tirar os doces da minha rotina. É uma questão de equilíbrio e consciência do que é melhor para o meu corpo e para alcançar meus objetivos", reflete.

Em meio a debates sobre os julgamentos em relação ao corpo feminino, Mileide admite que já foi alvo de críticas. "Acredito que toda mulher já passou por críticas em relação ao corpo, principalmente nas redes sociais. Até hoje eu tenho que ler comentários maldosos nesse sentido, principalmente quando posto alguma foto mais sensual, de biquíni. Sempre tento filtrar os comentários e ler apenas os positivos! Antigamente eu ficava bem mal com esse tipo de comentários, até respondia alguns, mas hoje em dia vejo que o problema não está em mim e sim nas pessoas".

Planos pós-carnaval

Depois de cair na folia, Mileide retomará o projeto beneficente 'Bazar da Mulher'. "Estou com muitos projetos em andamento pro pós-Carnaval, irei retornar com o Bazar da Mulher, que é meu projeto beneficente que acontece todo ano em Fortaleza. Ano passado precisei adiar por conta da loucura de Carnaval, porém falo aqui em primeira mão que terá sim esse ano, provavelmente próximo do São João. Além disso, eu pretendo rodar o Nordeste inteiro em junho, fazer várias ações especiais nessa época junina que eu amo tanto! Podem ter certeza que em 2024 vem muitas surpresas e novidades!", adianta.