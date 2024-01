Lázaro Ramos posa com o carnavalesco Antônio Gonzaga e a escritora Ana Maria Gonçalves no barracão da Portela - Divulgação

Lázaro Ramos posa com o carnavalesco Antônio Gonzaga e a escritora Ana Maria Gonçalves no barracão da Portela Divulgação

Publicado 21/01/2024 18:22 | Atualizado 21/01/2024 18:40

Rio - A diretoria da Portela convidou Lázaro Ramos para representar um dos personagens mais importantes do enredo "Um Defeito de Cor", baseado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves. O ator, que interpretará o advogado abolicionista Luiz Gama (1830-1882), visitou o barracão da escola, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, na última semana, para conhecer o desenho da fantasia.

Na ocasião, ele foi recebido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga e pela escritora Ana Maria Gonçalves.

De acordo com a agremiação, o personagem, que é da lendária Luiza Mahin, será apresentado outras vezes ao longo do desfile, sendo interpretado por figuras públicas que atuam na luta por direitos iguais.

O desenvolvimento do enredo é dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. A maior campeã do Carnaval carioca, com 22 títulos, será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval.

Susto

DIA pelo assessoria de imprensa do ator. Lázaro Ramos, de 45 anos, que atualmente brilha no elenco da novela "Elas por Elas", da Globo, na pele do personagem Mário Fofoca, recebeu alta do hospital Mater Dai, em Salvador, neste domingo (21). O ator havia dado entrada na unidade de saúde , na última sexta-feira, após passar mal em casa e ser socorrido pela mulher, a atriz TaÍs Araujo. A informação foi confirmada aopelo assessoria de imprensa do ator.

Após ser diagnosticado com um quadro de estafa. o artista ficará de repouso durante a próxima semana.