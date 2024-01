Secretaria vai distribuir três mil ingressos para PCDs - Divulgação / SMPD

Secretaria vai distribuir três mil ingressos para PCDs Divulgação / SMPD

Publicado 21/01/2024 14:38

Rio - A prefeitura vai distribuir gratuitamente três mil ingressos para os cinco dias de desfiles na Marquês de Sapucaí. As entradas são para pessoas com deficiência assistirem às apresentações na frisa do Setor 13.

Para receber o benefício, é necessário fazer a inscrição das 9h às 16h, nesta terça-feira (23), no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD) Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997, 2º andar. Caso os ingressos se esgotem antes do prazo, as inscrições serão finalizadas. As entradas serão distribuídas no momento da inscrição.

Os interessados devem apresentar um documento de identificação original com a foto da pessoa com deficiência, CPF, documento que comprove a deficiência, como laudo médico, carteira de identidade diferenciada ou cartão PCD expedido pelo Detran e carteira CIPTEA. O cartão RioCard Especial não será considerado para fins de comprovação de deficiência. Em caso de convites não retirados, eles serão redistribuídos no dia 24.

Os ingressos são para PCDs e um acompanhante. Crianças a partir de 5 anos completos até 17 anos e 11 meses com deficiência devem estar acompanhadas de uma pessoa, com mais de 18 anos, como responsável. PCDs que já tenham convite poderão fazer inscrição para outros dias de desfile.

A frisa exclusiva vai distribuir de camisetas customizadas em várias cores. A ação será realizada em parceria com a Fecomércio.

Quatro vans vão fazer o transporte das pessoas com deficiência, saindo a partir das 18h da Central do Brasil ( Acesso A). O espaço de 650 m2 é 100% acessível e conta com audiodescrição dos desfiles para pessoas com deficiência visual, além de intérpretes de LIBRAS, que irão traduzir as letras dos sambas-enredos em tempo real para as pessoas com deficiência auditiva. Um aparelho de TV com a transcrição do samba enredo de cada escola de samba também estará disponível.