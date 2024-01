Deborah Secco aposta em look revelador para ensaio do Salgueiro - Reprodução do Instagram

Publicado 21/01/2024 11:18

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, participou do ensaio do Salgueiro, na noite deste sábado, na quadra da agremiação, e atraiu todos os olhares. Madrinha de bateria da vermelho e branco, a atriz apostou em um vestido vermelho bem revelador e exibiu o corpo escultural. No local, a mulher de Hugo Moura sambou muito e esbanjou simpatia.

Rainha de bateria da escola, Viviane Araújo recebeu Deborah e a musa Tati Minerato no camarote presidencial. As três posaram juntinhas para algumas fotos.

O Salgueiro será a terceira escola a entrar na Avenida, no domingo, 11 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação vai apresentar o enredo “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira.