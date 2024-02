O trio da diretoria guiou a festa do tricampeonato do Viradouro - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 18:57

Rio - A Viradouro foi a campeã do grupo especial do Carnaval 2024 . A apuração aconteceu nesta quarta-feira (14), na Cidade do Samba, e por lá mesmo a festa da vermelha e branca de Niterói teve início, com muita animação e felicidade no terceiro título da escola (1997, 2020 e 2024).

A torcida da Unidos do Viradouro, já comemorava com gritos de "É campeão!" e "O campeão voltou!" antes mesmo do fim da apuração. No momento dos resultados, os membros da escola subiram em cima das mesas. Depois que o título foi concretizado, a Viradouro deu uma volta olímpica pela Cidade do Samba, seguindo o trio da diretoria.

O torcedor Caio Alves, 31 anos, comemorou o título que não vinha desde 2020: "Emoção muito grande. Um ano de muito trabalho, esforço e dedicação de todas as escolas. Eu, de perto, vendo o dia a dia do trabalho deles, indo ensaiar às 5h, 6h da manhã, batalhando, virando a noite... É muito gratificante", disse.

José Luiz, compositor da Viradouro, expressou a dedicação para buscar o título: "Isso já tava na nossa garganta desde o ano passado. Neste ano, viemos com uma garra, uma força, sabendo que seria nosso". Na ocasião, a escola tinha sido vice em 2023.

A escola entrou na Avenida na manhã desta terça-feira (13) com o enredo 'Arroboboi, Dangbé', sobre o culto ao vodum serpente, na África, e se destacou nos quesitos bateria, evolução, comissão de frente e harmonia. O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon e passou uma mensagem de defesa à liberdade de culto e respeito entre as religiões.