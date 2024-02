Deborah Secco usa fantasia inspirada em Tiazinha -

Deborah Secco usa fantasia inspirada em Tiazinha

Publicado 11/02/2024 23:59

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, atraiu todos os olhares no primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, neste domingo. No Camarote Quem, a atriz, que interpreta Lara em "Elas por Elas", exibiu as curvas perfeitas com um look inspirado em "Tiazinha", personagem de sucesso de Suzana Alves nos anos 90. A produção conta com um body bem cavado brilhoso, máscara, bota e luvas.

fotogaleria

"A vida é sobre mulheres livres....A gente tem que ganhar esse espaço. A gente pode ser quem quiser", afirmou Deborah em entrevista à TV Globo. Após desfilar como rainha de bateria e destaque em anos anteriores, a artista conta qual seu melhor papel no Carnaval. "Melhor papel de todo mundo é o de foliã. É vir se divertir, querer ficar até de manhã. É nossa maior alegria. É nosso respiro do ano", comentou.

No local, a artista encontrou Bárbara Paz, Antonio Pitanga e Arlete Salles.