Erika Januza mostra bastidores de ensaio inspirado em enredo campeão do Carnaval de 2024Reprodução/Instagram/Guilherme Lima

Publicado 15/02/2024 15:58

Rio - A atriz Erika Januza, de 38 anos, divertiu a web ao compartilhar o "por trás das câmeras" de um ensaio inspirado no enredo da Unidos do Viradouro, a escola campeã do Carnaval deste ano. Nesta quinta-feira (15), a musa da agremiação revelou que teve que enfrentar seus medos para bater os cliques, e incentivou seguidores a também não se renderem à própria covardia.

"Quem vê amor e close, não vê corre! Nosso enredo foi permeado e iluminado pela força da serpente. Me lembro do nosso carnavalesco, @tarcisiozanon, sugerindo: 'você podia fazer um ensaio com uma serpente'. Ao que eu respondi: 'faço tudo pela @unidosdoviradouro, mas isso... Não vai dar.' Aí, meses depois, fiquei pensando em como seria significativo se eu fizesse a foto da minha fantasia com ela, que é a protagonista do nosso enredo... Encontrei um profissional há uma semana atrás e o chamei, já avisando na ligação que ele poderia ir e talvez nem usar a serpente. Mas como também herdei uma força ancestral, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira. Fiz! E achei que ficou um escândalo. Vou até colocar num quadro! Então, se você quer fazer algo, acredite que você pode. Você pode superar, ou, pelo menos, enfrentar seus medos. Obrigada pelo apoio e força, equipe querida! Foi lindo e valeu muito a pena!", contou Erika na legenda da publicação. No vídeo, a dançarina surge com a fantasia que usou para desfilar na Sapucaí, lutando para manter a compostura enquanto segura a serpente enrolada em seus braços.Internautas ficaram impressionados com a coragem da influenciadora e foram aos comentários para elogiar os resultados do seu esforço: "Tadinha, meu Deus! Mas ficou tão linda que valeu a pena cada segundo", afirmou a atriz Juliana Paes. "Tô rindo de nervoso, mas ficaram lindas as fotos!!", admirou a humorista Cacau Protásio. "Uma guerreira! Eu JAMAIS teria tido essa coragem! Desmaiava na hora", confessou uma fã. "Misericórdia, que 'making off' mais delicioso e assustador! Perfeita!", exclamou outra. "Realmente são momentos muito significativos e de coragem. Primeiro vem o sacrifício, depois a vitória! A rainha que a nossa Viradouro merece. Parabéns pela entrega", desejou um terceiro.