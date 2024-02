O Império da Tijuca é rebaixado para a série prata - Pedro Ivo/Agencia O Dia

O Império da Tijuca é rebaixado para a série prata Pedro Ivo/Agencia O Dia

Publicado 15/02/2024 11:22 | Atualizado 15/02/2024 12:06

Rio - Após ser rebaixado para a Série Prata, que desfila na Intendente Magalhães, o Império da Tijuca se manifestou através de um comunicado publicado no Instagram, na noite desta quarta-feira (14). A agremiação comentou o resultado da apuração e informou que não tem um novo presidente até o momento.

fotogaleria

"O resultado do Carnaval 2024, nem de longe foi o esperado por todos nós na preparação ao longo do ano. A escolha e concepção do enredo, teve como objetivo, enaltecer e divulgar a história de uma importante personagem da cultura brasileira. Mas infelizmente, dentro das regras da disputa, iremos no próximo ano, desfilar na Serie Prata da Intendente Magalhães do carnaval carioca, fato inédito em nossos 83 anos de história. Para nós não é demérito algum estar neste grupo, mas vamos lutar para voltar a desfilar no palco principal do carnaval, na Sapucaí", diz o comunicado.



"Aproveitamos a oportunidade para deixar claro que a escola não tem novo presidente. Teremos eleições presidenciais em maio e todos que estiverem aptos, de acordo com as regras do Estatuto da agremiação, poderão inscrever suas chapas. Seguiremos o trabalho. O mesmo que há 20 anos vem gerando resultados. O momento é de reflexão e de encontrar as melhores soluções para o próximo Carnaval. E vamos juntos nessa missão. Com toda a paixão, garra e amor pelo pavilhão do Morro da Formiga. E será assim que seguiremos e voltaremos à Marques de Sapucaí. Obrigado, comunidade!", conclui.

O Império da Tijuca levou a história da Rainha da Ciranda para a Avenida com o enredo "Sou Lia de Itamaracá, cirandando a vida na beira do mar", homenageando a artista, que completou 80 anos recentemente.

Saída de Laynara Telles

Laynara Telles não segue no cargo de rainha de bateria. O anúncio foi feito nas redes sociais da escola. "Desde 2005 ela reina à frente da nossa bateria, mas Laynara Telles não foi só rainha da Sinfonia Imperial. Lay foi e será rainha de todo Império da Tijuca. Temos certeza que hoje toda nossa escola a aplaude de pé! Nossa majestade achou que chegou a hora de passar o bastão e nós respeitamos e aceitamos a sua decisão. Obrigado, Laynara! A sua história está escrita em nossa história. Sempre vamos te amar!". No desfile, a fantasia de Laynara não chegou a tempo e ela precisou desfilar descalça e sem costeiro.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GRESE Império da Tijuca (@imperiodatijucaoficial)