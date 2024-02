Giovana Cordeiro desabafa na web - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2024 09:12 | Atualizado 15/02/2024 09:17

Rio - Giovana Cordeiro, de 27 anos, desabafou, no Instagram Stories, sobre o dia difícil que enfrentou nesta quarta-feira. A atriz, que interpreta Luna em "Fuzuê", se emocionou ao comentar a morte de uma pessoa querida e também se manifestou sobre o rebaixamento da Porto da Pedra , já que desfilou na agremiação.

"Hoje foi um dia muito difícil para mim. Assim que eu cheguei pra gravar, recebi a notícia de que uma pessoa querida tinha partido e essa pessoa era muito importante. Isso me abalou, queria correr de onde estava e acolher as pessoas que amo, mas tinha um compromisso maior, tinha que arcar com o que me comprometi, porque tem muitas pessoas envolvidas para fazer uma novela", iniciou ela.

"Fui pega de surpresa. E a gente se dá conta nessas situações da nossa impotência diante da grandiosidade da vida e dos planos de Deus. Fiquei refletindo sobre o que nos cabe e talvez a paz more na sensação de dever cumprido e na consciência tranquila por ter feito o que é certo, tudo que poderia. Tem a ver com o trabalho, com as relações que a gente constrói na vida", destacou.

Giovana também lamentou o rebaixamento da Porto da Pedra e mandou um recado para a comunidade de São Gonçalo. "Primeiro quero agradecer imensamente o carinho que vocês tiveram comigo, agradecer por vocês terem aberto a porta da quadra pra mim e por terem me acolhido. E dizer que daqui a gente não tem controle sobre nada dessa vida, mas estou muito tranquila com os sentimento de dever cumprido muito grande", afirmou.

"Eu quero e eu desejo que isso traduza o sentimento de São Gonçalo inteiro que se dedicou para fazer o desfile que a Porta Pedra entregou. Eu acompanhei toda a dedicação de vocês, toda a gana, a garra dessa comunidade. Foi muito inspirador, renovador, energizante estar com vocês nesse período. Continuo com vocês, eu estou aqui e parabéns. A gente fez o que nos cabia, a gente fez tudo o que a gente podia e não foi pouco, foi muito. É de novo aquela história de não controlar, de não conseguir prever. Então, a gente fez o que nos cabia e a gente fez muito bem. Quero, comunidade, que todos vocês agora descansem, tranquilos. Amanhã é sempre uma nova oportunidade", concluiu.