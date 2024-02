Giovana Cordeiro desfila pela primeira vez na Marquês de Sapucaí - Leo Franco/ Agnews / Agência O DIA

Giovana Cordeiro desfila pela primeira vez na Marquês de SapucaíLeo Franco/ Agnews / Agência O DIA

Publicado 11/02/2024 21:39 | Atualizado 11/02/2024 23:16

Rio - Giovana Cordeiro, de 27 anos, não escondeu a empolgação ao desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí. Na reta final de "Fuzuê", a atriz, que interpreta Luna no folhetim, conta que após o Carnaval entrará na fase de gravação final da trama. Ela desfilou como destaque de chão na Porto da Pedra.

fotogaleria

"Estou na reta final de 'Fuzuê'. Depois do Carnaval, vão acabar as gravações. Foi uma escolha me desdobrar para dar conta. Estou muito feliz. Carnaval me dá uma revigorada na alegria para voltar com uma animação diferente para as gravações", conta a atriz.A artista mostra que a experiência de desfilar veio para ficar. "É a minha primeira vez e já venho no abre-alas, na primeira escola". Questionada se gostaria de ser rainha de bateria, Giovana não esconde : "Sim, com certeza. O Carnaval vai viciando, cada vez quero mais", declara. Na concentração a atriz se refresca com um ventilador portátil.