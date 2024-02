A impressora foi usada para construir a maquete do carro, que depois se transformou no carro alegórico - Thalita Queiroz/Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 22:28 | Atualizado 11/02/2024 23:00

Rio - De volta ao Grupo Especial após 12 anos de fora, a Porto da Pedra apostou em uma tecnologia inovadora para atravessar o Sambódromo na noite deste domingo (11). O terceiro carro da escola, chamado Relicário da Cura, modelado em 3D pelo escultor Rodrigo Bonan, fez alusão à medicina popular. A alegoria personifica os benzedeiros e rezadeiras com suas práticas de cura e saberes ancestrais.



A impressora foi usada para construir a maquete do veículo, que depois se transformou no carro alegórico. Além da tecnologia 3D, a agremiação também faz uso de drones para ajudar na harmonia.

fotogaleria

De volta ao grupo especial após 12 anos de fora, o Porto da Pedra apostou em tecnologia 3D para desfile deste domingo (11). #ODia



Créditos: Thalita Queiroz/Agência O Dia pic.twitter.com/5ME4uRdJ88 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2024

Com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", a escola buscou homenagear uma das principais fontes de referências e conhecimentos para os poetas populares nordestinos em suas cantorias e poesias. Obra básica para o domínio da arte de versejar, foi uma das mais lidas nos sertões de todo o Nordeste.