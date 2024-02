Wantuir Carvalho afirma que Porto da Pedra fará a maior abertura do Carnaval dos últimos tempos - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Wantuir Carvalho afirma que Porto da Pedra fará a maior abertura do Carnaval dos últimos temposThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 21:54 | Atualizado 11/02/2024 23:25

Rio - Com 40 anos de Carnaval, sendo cinco na Unidos de Porto da Pedra, o intérprete Wantuir de Oliveira Carvalho afirmou, antes do desfile do Tigre de São Gonçalo neste domingo (11), que a escola está protagonizando a maior abertura de Carnaval na Sapucaí dos últimos tempos.



O intérprete também enalteceu a comunidade, que sente o gosto do retorno ao Grupo Especial depois de 12 anos fora da série.



"A comunidade de São Gonçalo é muito aguerrida. Vai fazer lindo hoje. O Rio de Janeiro vai ver a maior cobertura de Carnaval de todos esses anos", disse Wantuir



A escola apostou em grandes carros alegóricos e muito movimento para o regresso ao Grupo Especial. O tradicional tigre da Porto da Pedra rugiu na Sapucaí durante o desfile. O carro alegórico que leva o animal, que é o "pede passagem da escola", tem cerca de 22 metros de altura e esse ano vem no formato completo.

Campeã da Série Ouro em 2023, a Porto da Pedra abriu o domingo de Carnaval celebrando o saber popular. Explorando os ensinamentos do famoso almanaque "Lunário Perpétuo", do astrônomo e naturalista espanhol Jerónimo Cortés, publicado em 1594, a escola levou à Avenida o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular".

Trazido para o Brasil pela Família Real, o guia passou a fazer parte da cultura do Nordeste. De origem espanhola, os conselhos e previsões do almanaque influenciaram a tradição nordestina e o desfile da escola de São Gonçalo recontou a memória do povo indígena e africano, exaltando a importância do saber nordestino.