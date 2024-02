Porto da Pedra abriu o primeiro dia de desfile do Grupo Especial - Reginaldo Pimenta

Porto da Pedra abriu o primeiro dia de desfile do Grupo EspecialReginaldo Pimenta

Publicado 11/02/2024 23:13

Rio - De volta ao Grupo Especial após 12 anos, a Porto da Pedra fez um desfile grandioso em alegorias, mas com muitos problemas na Sapucaí. Além das falhas de acabamento em alguns carros, a agremiação teve graves problemas de evolução, por conta de um problema na última alegoria, que comprometeu bastante a reta final da apresentação da escola de São Gonçalo. Os componentes tiveram que correr bastante para não estourar o tempo.

fotogaleria

Novamente no Especial, o carnavalesco Mauro Quintaes desenvolveu um enredo em homenagem ao livro "Lunário Perpétuo", escrito pelo espanhol Jerônimo Cortés em em 1594. Um verdadeiro almanaque de agricultura, de astrologia, de posicionamentos da lua, a obra influenciou bastante a cultura nordestina, sendo inclusive, o livro mais lido pelo nordeste por dois séculos.

A escola chamou a atenção pela grandiosidade das alegorias. Porém, apesar do tamanho, houve algumas falhas de acabamento, principalmente no segundo, no quarto e no sexto carro. No componente alegórico, um dos principais pontos foi abre-alas, com um tigre imponente que levantou o público. A Comissão de Frente, que também utilizou uma alegoria com muitos leds, também foi um dos destaques.

A escola também poderá perder pontos de evolução. O último carro na agremiação teve dificuldades para entrar, gerando um grande buraco na frente da cabine dupla de jurados. A situação também fez a escola acelerar o andamento para o fim do desfile. Com isso, a escola deverá ser penalizada também em evolução e harmonia.

O samba da Porto da Pedra teve um bom rendimento na Sapucaí. De volta à escola após 26 anos, Wantuir fez uma excelente apresentação como intérprete. A bateria do mestre Pablo teve um ótimo andamento e o samba-enredo teve um rendimento satisfatório.