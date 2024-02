Nas últimas horas antes do desfile, Valesca revelou que o nervosismo tomou de sua mente - Thalita Queiroz/Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 22:56 | Atualizado 11/02/2024 23:06

Rio - Valesca Popozuda celebrou seu retorno à Porto da Pedra após 10 anos afastada, neste domingo (11). Ela contou ao DIA que não quis voltar em um carro de destaque, pedindo para desfilar no chão da Avenida. Segundo Valesca, estar nessa posição a conecta ainda mais com a escola.



"Ai, não quis ir em carro de destaque não, preferi ir no chão, bem raiz. Se eu hoje estou de volta à escola é porque está sendo recíproco. Meu coração é da Porto da Pedra", declarou.



A dona da famosa música "Beijinho no ombro" revelou que o coração estava calmo para o retorno, mas nas últimas horas o nervosismo falou mais alto.



"Meu coração estava tranquilo, mas agora ficou ruim, estou quase infartando", brincou a funkeira. "Meu coração está a mil", confessou.



A cantora também falou sobre a polêmica durante o seu show no 'BBB 24'. Ela destacou que não tem nenhum problema com Rodriguinho, mas as falas polêmicas do brother no programa de TV a incomodaram. "Não concordo com algumas falas dele", pontuou Valesca.

Com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", a escola buscou homenagear uma das principais fontes de referências e conhecimentos para os poetas populares nordestinos em suas cantorias e poesias. Obra básica para o domínio da arte de versejar, foi uma das mais lidas nos sertões de todo o Nordeste.