Tati vestiu uma fantasia Brilho Lunar, como rainha de bateria da Porto da PedraPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 21:59 | Atualizado 12/02/2024 00:47

Rio - A rainha de bateria do Porto da Pedra, Tati Minerato, festejou sua estreia no Grupo Especial do Carnaval do Rio. Neste ano, a vermelha e branca homenageia os ensinamentos do livro Lunário Perpétuo, de autoria do carnavalesco Mario Quintaes.



"A emoção do Rio de Janeiro, o calor humano, a responsabilidade de estar no Grupo Especial. A Sapucaí tem um tempero a mais. Eu como veterana que ama o Carnaval, acho que meu lugar é aqui", declarou.



Tati vestiu a fantasia Brilho Lunar, em referência ao poder feminino e fertilidade.

Neste sábado (10), desfilam as escolas do Grupo Especial Porto da Pedra, Beija-flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz, respectivamente.

Com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", a escola buscou homenagear uma das principais fontes de referências e conhecimentos para os poetas populares nordestinos em suas cantorias e poesias. Obra básica para o domínio da arte de versejar, foi uma das mais lidas nos sertões de todo o Nordeste.