Camila Coelho marca presença em camarote da SapucaíAndré Moreira / Agnews

Publicado 12/02/2024 00:18 | Atualizado 12/02/2024 00:19

Rio- Camila Coelho apostou em um vestido curto dourado para curtir a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, na madrugada desta segunda-feira (12). A influenciadora digital, que é musa de um camarote N1 da Marquês de Sapucaí, não escondeu a animação com o convite.

"Para mim, é uma grande honra como brasileira morando fora há tanto tempo, de uma certa forma, representar a mulher brasileira aqui. Muito feliz e muito animada", contou ela, que mora em Los Angeles, e está no Brasil para curtir o Carnaval.Em seguida, Camila contou como se preparou para curtir a rotina da folia. "Essa semana eu falei: 'Não vou comer glúten'. Cheguei no Brasil e comi pão de queijo e tudo que não podia (risos). Minha preparação foi mesmo mentalmente, para me divertir em paz", revelou.