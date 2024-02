Brunna Gonçalves desfilou com fantasia avaliada em R$ 500 mil - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Brunna Gonçalves desfilou com fantasia avaliada em R$ 500 milThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 23:41 | Atualizado 12/02/2024 00:05

Rio - A bailarina Brunna Gonçalves contou como se preparou para desfilar como destaque de chão da Beija-Flor de Nilópolis neste domingo (11). A azul e branca é a segunda a desfilar na Marquês de Sapucaí. Brunna desfila como "A joia do folclore alagoano", em homenagem à tradição popular do estado, vestindo uma fantasia avaliada em R$ 500 mil.



"Estou desde julho (de 2023) me preparando. Vim de uma bateria muito grande de trabalho em Salvador. Treinei bastante e segui uma dieta rigorosa. Ludmilla está no camarote me assistindo. Durante toda a concentração fiquei com ela pelo celular", revelou ao DIA.



Supercampeã do Carnaval carioca, a Beija-Flor trouxe o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo, para buscar novamente o título na Marquês de Sapucaí. A agremiação da Baixada Fluminense prestará uma homenagem cultural e rica em detalhes históricos à capital de Alagoas e ao personagem Rás Gonguila.