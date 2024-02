Patricia Cardoso curte camarote da Sapucaí - Ari Kaye / Camarote MAR

Publicado 11/02/2024 23:35 | Atualizado 11/02/2024 23:42

Rio - Patricia Cardoso, ex-mulher de Marcelo Adnet, curtiu o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial no Camarote MAR, na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo (11). No local, a atriz agradeceu o apoio que tem recebido dos amigos e fãs após o humorista ter sido flagrado aos beijos com uma mulher na noite desta sexta. "Muito obrigada", declarou.