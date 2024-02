Cleo e o marido, Leandro D?Lucca - André Moreira / Agnews

Publicado 11/02/2024 22:36 | Atualizado 11/02/2024 22:48

Rio - Cleo chegou acompanhada do marido, Leandro D’Lucca, em um camarote da Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. Para a ocasião, a atriz apostou em um look coladinho, que valorizava suas curvas. No local, ela declarou sua torcida para a Portela, que desfila nesta segunda-feira (12). A azul e branca levará para a Avenida o enredo é "Um Defeito de Cor", dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

fotogaleria

"Sempre torço pela Portela. Minha escola de família. Meu bisavô assinava o livro da Portela quando nem se chamava Portela ainda. Mas adoro todas as escolas, a Vila (Isabel), Viradouro, Salgueiro, Mangueira", comenta a artista.

Questionada sobre os novos projetos na música, TV e cinema, Cleo fez suspense. "Prefiro não falar. Cinema tem filmes pra sair no segundo semestre, de resto, como não tem nada cravado, prefiro não falar".