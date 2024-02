Larissa Maniela e André Luiz Frambach - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 11/02/2024 22:14 | Atualizado 12/02/2024 06:17

Rio - Vários famosos conferiram o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, em camarotes da Marquês de Sapucaí, neste domingo. Entre as celebridades estavam Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach. O casal deu um show de simpatia e trocou alguns beijinhos no local.

fotogaleria

Ary Fontoura, Marina Ruy Barbosa, Lorena Improta, Bruno Gissoni, Carla Diaz, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Thaila Ayala, Renato Góes, Cleo, Leandro D’Lucca, Galvão Bueno, Desirée Soares, Leticia Spiller, Patrícia Poeta, Adriane Galisteu, Alexandre Nero, Alcione, Duda Santos, Anttónia, Marcelo Serrado, Joaquim Lopes, Marcella Fogaça, Jeniffer Dias, Felipe Roque, João Zolli e Wagner Santisteban também curtiram o carnaval no Sambódromo.

Seis escolas cruzam a Passarela do Samba: Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz.