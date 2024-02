Pâmela Gil (esquerda) desfila com a filha, Paolinha Nascimento (direita), pela Porto da Pedra - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Pâmela Gil (esquerda) desfila com a filha, Paolinha Nascimento (direita), pela Porto da PedraThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 22:27 | Atualizado 11/02/2024 23:27

Rio - Sinônimo de luta e superação após enfrentar dois cânceres, a passista Pâmela Gil, de 40 anos, conhecida como "Gordelícia do Samba", realizou, neste domingo (11), dois sonhos: o primeiro foi estar com saúde para atravessar o Sambódromo representando a escola do coração, Porto da Pedra; o segundo foi ver a filha, Paolinha Nascimento, de 19 anos, desfilando pela primeira vez como musa da escola de São Gonçalo.

"Sou da Porto da Pedra há 19 anos. Ter o reconhecimento da escola com a minha filha, está sendo um Carnaval de alegria", disse Pâmela, que hoje está no apoio de harmonia das passistas e enfrentou dois cânceres, sendo um de mama e outro na axila, descobertos em 2020.



A passista ficou muito conhecida nas redes sociais por compartilhar o processo da luta contra o câncer usando bom humor e alegria. Devido ao tratamento, ela acabou engordando, se tornando também um símbolo de resistência de gordofobia no Carnaval — por isso o apelido de "Gordelícia do Samba".



A filha da passista, Paolinha, disse estar realizando um sonho de menina e também o sonho de estar vivendo isso ao lado da mãe.



"(Estou) Realizando um sonho de menina. A palavra é gratidão. Agradecer a Deus pela vida. Se não fosse pela minha mãe, isso também não estaria acontecendo. Tudo por ela e pelo meu sonho de criança", comentou a jovem.

Campeã da Série Ouro em 2023, a Porto da Pedra abriu o domingo de Carnaval celebrando o saber popular. Explorando os ensinamentos do famoso almanaque "Lunário Perpétuo", do astrônomo e naturalista espanhol Jerónimo Cortés, publicado em 1594, a escola leva à Avenida o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular".

Trazido para o Brasil pela Família Real, o guia passou a fazer parte da cultura do Nordeste. De origem espanhola, os conselhos e previsões do almanaque influenciaram a tradição nordestina e o desfile da escola de São Gonçalo recontou a memória do povo indígena e africano, exaltando a importância do saber nordestino.