Leandro Vieira acompanha desfile da Imperatriz - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 00:38 | Atualizado 12/02/2024 05:10

Rio - O carnavalesco da atual campeã Leandro Vieira contou, nesta segunda-feira (12), que mira no acerto por considerar muita pressão a expectativa de bicampeonato pela Imperatriz Leopoldinense. Leandro destacou ainda que está feliz na verde e branca de Ramos.



"Estão dizendo que está bonito. Vamos ver", brincou. "A gente trabalha com a expectativa de acerto. É muita pressão trabalhar com expectativa de bicampeonato. Se a soma de todos os acertos resultar em algo maior, eu não fico triste", explicou.



Leandro comemorou a boa fase com a atual campeã. "É maravilhoso. Está todo mundo alegre e eu divido essa alegria com eles. Estou vivendo um momento feliz com a Imperatriz. Sou mais um dos três mil componentes que a Imperatriz leva para a Avenida", finalizou.

A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda". O enredo se debruça sobre uma obra centenária de um cordelista paraibano, que trata de um testamento de uma cigana chamada Esmeralda.