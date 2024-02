Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar neste domingo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar neste domingoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 00:35 | Atualizado 12/02/2024 00:52

Rio - Terceira maior campeã do Carnaval do Rio, a Beija-Flor trouxe um belíssimo desfile para Sapucaí. A agremiação de Nilópolis foi a segunda a passar pela Avenida, neste dia inaugural do Grupo Especial. O principal destaque ficou por conta da beleza das alegorias e fantasias. A escola da Baixada se credencia para lutar pelas primeiras colocações.

fotogaleria

Em seu primeiro carnaval pela Azul e Branco da Baixada, João Vitor Araújo assinou o enredo que faz uma homenagem a cidade de Maceió, através da história de Rás Gonguila, um filho de escravizados que acreditava ser descendente da realeza etíope. Ele fundou um bloco de carnaval na capital de Alagoas.

A Beija-Flor apresentou um componente alegórico belíssimo com ótimo acabamento. Porém, as fantasias foram o principal destaque do trabalho de João Vitor. O quesito se destacou pela beleza e também pela combinação de cores que trouxe leveza ao desfile da agremiação.

A parte negativo do desfile ficou por conta do quinto carro. A alegoria teve problemas para a montagem e acabou atrapalhando a evolução da escola durante um período. Com isso, a Beija-Flor corre risco de ser penalizada neste quesito.

Por fim, o samba-enredo da Azul e Branco passou muito bem pela Sapucaí, com mais uma ótima apresentação de Neguinho. A comunidade de Nilópolis voltou a mostrar sua força, enquanto, a bateria dos mestres Plínio e Rodney cumpriu o seu papel.