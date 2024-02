Arthur Lira (direita) com Dr. Luizinho (esquerda) no início do desfile da Beija-Flor - Raphael Perucci / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 00:30 | Atualizado 12/02/2024 00:54

Rio - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), participou do desfile da Beija-Flor de Nilópolis, na noite deste domingo (11), na Marquês de Sapucaí.



Acompanhado do deputado federal e ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Dr. Luizinho (Progressistas), Lira usou uma camisa da diretoria e veio no início do desfile, antes da comissão de frente, ao lado ainda do prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL).



"Recebi o convite e fiquei muito feliz, porque já tinha vindo ao Sambódromo em outras vezes, mas sempre em camarote. Nunca tinha desfilado no chão", revelou Lira.



O presidente da Câmara também falou sobre a importância do enredo da escola da Baixada, que exaltou Rás Gonguila, lendário nome do Carnaval de Alagoas. "Maceió é uma cidade turística e que merece ser mais conhecida no mundo todo. Quanto mais nossa cultura for falada, melhor", completou.

Dona de 14 títulos, a escola conta a história do engraxate Benedito dos Santos, que nasceu em Maceió no ano de 1905 e se tornou Rás Gonguila, ícone da cultura alagoana, e de outros aspectos da folia de Maceió, através do enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila". Em destaque, estão a cultura popular alagoana com suas tradições como marujos, bumba meu boi, folia de reis, guerreiros, entre outros.