Beija-Flor fez desfile encantador na Sapucaí

Rio - Terceira maior campeã do Carnaval do Rio, a Beija-Flor trouxe um belíssimo desfile para Sapucaí. A agremiação de Nilópolis foi a segunda a passar pela Avenida, neste dia inaugural do Grupo Especial. O principal destaque ficou por conta da beleza das alegorias e fantasias. A escola da Baixada se credencia para lutar pelas primeiras colocações.

