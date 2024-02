Dudu Nobre, um dos compositores do samba-enredo do Salgueiro - Beatriz Perez / Agência O Dia

Dudu Nobre, um dos compositores do samba-enredo do SalgueiroBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 00:31 | Atualizado 12/02/2024 00:40

Rio - O sambista e compositor Dudu Nobre desfilou, na madrugada desta segunda-feira (12) no Salgueiro e comemorou seu primeiro samba pela agremiação.



"É uma realização muito bacana fazer o samba e chegar aqui. Tenho prazer em dizer que comecei na Alegria da Passarela e depois (fui) Aprendiz do Salgueiro. Poder assinar pela primeira vez um samba no Salgueiro é motivo de muito orgulho. Agradeço os parceiros e à escola", afirmou.

A vermelho e branca é a terceira escola a pisar no Sambódromo e apresentará o enredo "Hutukara", que tem como mensagem central a defesa dos povos originários através da mitologia Yanomami, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.