Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande RioReprodução de vídeo

Publicado 15/02/2024 20:35 | Atualizado 15/02/2024 20:38

Rio - Paolla Oliveira se divertiu com os memes criados sobre sua fantasia de onça usada no desfile da Grande Rio na Sapucaí. Rainha de bateria da escola, a atriz compartilhou alguns deles e agradeceu.

"Amando as reações de vocês kkkkkkk Ainda em choque com tanto carinho, obrigada!", disse.

"Eu amo você e a internet", comentou Sabrina Sato, rainha da Vila Isabel. "Foi linda de ver!! Arrasou muito", disse Bárbara Borges.

Entre os memes compartilhados está um com uma foto dela no desfile com a legenda: "Petição para atualizar a nota de R$ 50 com uma foto da Paolla Oliveira".

Paolla volta a virar onça na Sapucaí no sábado (17) para o Desfile das Campeãs, já que a Grande Rio ficou em terceiro lugar no Carnaval 2024.

A icônica fantasia contou um adereço que transformava a coroa da rainha em uma máscara de onça pintada quando ela cruzava a avenida. Paolla ativava o mecanismo com motor, led e 40 mil cristais com um movimento sutil que baixou uma máscara de onça alguas vezes durante sua passagem e arrancava aplausos do público.