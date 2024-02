Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2024 17:38 | Atualizado 15/02/2024 17:48

Rio - Brunna Gonçalves, musa da Beija-Flor, falou nesta quinta-feira (15), através do Stories no Instagram, sobre sua frustração com a classificação da escola de samba que representou no Carnaval 2024. A agremiação foi a oitava colocada deste ano, ficando de fora do Desfile das Campeãs, no próximo sábado (17).