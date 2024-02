Bloco da Anitta neste sábado (17) no centro do Rio de Janeiro. Foto: Renan Areias/ Agência O Dia - Renan Areias/ Agência O Dia

Bloco da Anitta neste sábado (17) no centro do Rio de Janeiro. Foto: Renan Areias/ Agência O DiaRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 17/02/2024

Rio - Leticia Colin, de 34 anos, aproveitou bastante seu pós-Carnaval no "Bloco da Anitta", que desfilou pelo Centro do Rio na manhã deste sábado (17). Em seu Instagram, a atriz não perdeu a chance de elogiar a apresentação da artista, mostrando como foi a experiência de assistir todo o bloquinho diretamente de cima do trio.

"A melhor manhã do mundo!!! @anitta é demais... Socorro, mana. Obrigada, obrigada, obrigada infinito!!! Que bloco, @blocodaanitta! E depois corrida direto para nossa peça 'Um Filme Argentino' no Teatro Adolpho Bloch! Quem nunca pulou o Carnaval e chegou correndo pro trabalho?", brincou a influenciadora na legenda do post. No registro, Leticia esbanja toda a sua animação ao lado de Anitta no palco, dando abraços e pulando junto com a cantora ou dançando por conta própria e assistindo os foliões se divertindo no bloco. As duas ainda chamaram atenção com seus figurinos de gêneros opostos, já que a "Girl from Rio" resolveu homenagear o verde e rosa da escola da Mangueira com seu look, enquanto a outra artista investiu em uma fantasia voltada para o preto e para o estilo punk.





Pouco depois de postada, a publicação foi respondida pela própria cantora, que logo se declarou para a ex-modelo: "Gente. Te amo, sério", escreveu a funkeira. Internautas também seguiram o exemplo da ganhadora do Grammy, expressando todo o seu amor pela atriz nos comentários. "Queria tanto ser amiga da Letícia!! Deve ser ótimo! Hahaha", contou uma fã. "Amei esse momento. As duas melhores do Brasil... Divas demais! Vocês são maravilhosas!", admirou outro. "Linda, leve e louca!! Meu sonho é conhecer a Letícia. Você tem a energia boa demais", afirmou uma terceira. "Parabéns, trabalhadora! Você é demais! Não o é à toa que te amo! Minha atriz favorita!", exclamou mais uma.