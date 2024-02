Na apresentação deste sábado (17), Anitta homenageou a Mangueira - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/02/2024 10:52 | Atualizado 17/02/2024 11:37

Rio - O carnaval ainda não acabou para a girl from Rio! Uma verdadeira multidão de fãs da cantora Anitta tomou a Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, na manhã deste sábado (17). Fechando os dias de folia com chave de ouro, a carioca de Honório Gurgel, na Zona Norte, atraiu foliões que precisaram despertar cedo para ir atrás do trio que saiu às 08h30.

Desde as 7h, a concentração para o bloco já tinha sido iniciada. Toda extensão da Rua Primeiro de Março foi fechada completamente para o trânsito de carros. Em cada acesso, uma barreira com policiais militares revistava, com auxílio de detectores de metais, todos que entravam na área. Segundo os organizadores, a expectativa é que o cortejo atraia 1 milhão de pessoas.

Neste ano, as escolas de samba do Rio e de São Paulo foram escolhidas para serem o tema do Carnaval da Anitta. Com figurino repleto de brilhos e penas nas cores verde e rosa, a Estação Primeira de Mangueira foi a homenageada deste sábado (17). A escolha para o megabloco no Rio foi baseada no desfile de 2023 da agremiação, intitulado: "As Áfricas que a Bahia canta". Neste ano, a escola levou até a avenida a construção das visões da cultura africana na Bahia, a partir da musicalidade. Destacou também o protagonismo feminino, sobretudo de mulheres pretas, mães, deusas e rainhas, que lutaram contra o racismo e a intolerância.

Com seus maiores hits e muita animação, a cantora abriu seu último dia de Carnaval. A carioca acordou às 2h30 para iniciar a maratona que só termina na madrugada deste domingo (18) em um show no Nosso Camarote, no Sambódromo. Antes, a poderosa se apresenta no desfile comemorativo aos 40 anos da Marquês de Sapucaí ao lado de Alcione, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha.

Antes de desfilar com seu bloco, a cantora explicou o tema escolhido para o Carnaval deste ano, que homenageia as escolas de samba do Rio e de São Paulo. O objetivo da cantora é mostrar a folia para seus fãs de outros países. "Eu queria passar para o público de fora que me segue como funciona o Carnaval no Rio e as escolas de samba, já que mais de 30% dos meus seguidores não fala português. Quando eu pensei em tema de carnaval, só veio isso na minha cabeça e por isso decidi escolher. Tá dando super certo, os looks tão bombando e as musicas também. Hoje é a mangueira, todo mundo disse que eu esqueci, mas não, guardei pra usar nesse momento especial”, disse em entrevista coletiva. para o Carnaval deste ano, que homenageia as escolas de samba do Rio e de São Paulo. O objetivo da cantora é mostrar a folia para seus fãs de outros países. "Eu queria passar para o público de fora que me segue como funciona o Carnaval no Rio e as escolas de samba, já que mais de 30% dos meus seguidores não fala português. Quando eu pensei em tema de carnaval, só veio isso na minha cabeça e por isso decidi escolher. Tá dando super certo, os looks tão bombando e as musicas também. Hoje é a mangueira, todo mundo disse que eu esqueci, mas não, guardei pra usar nesse momento especial”, disse em entrevista coletiva.

As escolas Porto da Pedra, Portela, Grande Rio, Vai-Vai, Mocidade Alegre, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Salgueiro, Gaviões da Fiel, Beija-Flor e Viradouro já tiveram seus enredos homenageados pelos figurinos da girl from Rio.

Pontos de hidratação

A Cedae vai instalar um ponto de hidratação extra para facilitar o acesso das pessoas em diferentes pontos. Assim, além dos postos Palácio Tiradentes e na Praça do Expedicionário, que funcionaram desde o início do circuito de megablocos, uma nova tenda ficará localizada na esquina das Avenidas Presidente Antônio Carlos e Almirante Barroso.

Para cada megabloco, a estrutura da companhia tem cinco caminhões-pipa, sendo três para hidratação e dois para “banho” na galera. Além disso, a Cedae levou 70 bombonas de água e 55 aguadeiros, que irão servir a bebida em copos biodegradáveis.



Além disso, a “Kombi da Cedae” vai reforçar a hidratação no posto do Palácio Tiradentes. Com capacidade de armazenar 500 litros de água, a unidade móvel foi projetada para manter a água gelada e possui tela de LED instalada em sua lateral que exibe, em tempo real, o volume consumido e os resultados dos testes de potabilidade.