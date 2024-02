Sidnei França é o novo carnavalesco da Mangueira - Divulgação

Sidnei França é o novo carnavalesco da MangueiraDivulgação

Publicado 17/02/2024 21:22 | Atualizado 17/02/2024 21:28

A Mangueira anunciou na noite deste sábado (17) Sidnei França como o novo carnavalesco da escola. Após ficar fora do desfile das campeãs por terminar em sétimo lugar, a verde e rosa demitiu na quarta-feira (14) Guilherme Estevão e Annik Salmon , responsáveis pelo enredo "A Negra Voz do Amanhã", que homenageou Alcione.França é uma figura de destaque no cenário carnavalesco, atuando diretor artístico, autor e palestrante. Sua trajetória é marcada por uma vasta experiência na elaboração de projetos artísticos e culturais, além de uma expertise na gestão e produção de eventos.Cria do samba, França tem forte ligação com o carnaval: sua mãe foi passista da Mocidade Alegre e aos dois anos de idade começou a frequentar a quadra.No carnaval de SP, foi campeão na Mocidade Alegre – em 2009, 2012, 2013 e 2014 – e na Águia de Ouro no carnaval de 2020. Com ampla experiência, Sidnei França é reconhecido não apenas por sua criatividade e talento, mas também por sua capacidade de liderança e gestão de equipes, evidenciada em suas passagens por diferentes escolas de samba, como Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel e Águia de Ouro. Sua contribuição para o Carnaval vai além dos desfiles, deixando um legado duradouro no mundo artístico e cultural brasileiro.