Fernanda Gentil abre álbum de fotos de Carnaval com Thalita Rebouças e Ana Paula AraújoReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 21:57

Rio - Fernanda Gentil, de 37 anos, reuniu a escritora Thalita Rebouças e a âncora Ana Paula Araújo para curtirem juntas o Carnaval. Neste sábado (17), a jornalista compartilhou uma série de registros de como foi seu feriadão e arrancou risadas de seguidores com as palhaçadas do trio.