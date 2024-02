Louzada fará sua estreia no Boi Vermelho ao lado de Milato - Divulgação

Publicado 17/02/2024 19:41

Um dos mais experientes artistas do Carnaval, Alexandre Louzada, se junta ao carnavalesco Lucas Milato como os novos líderes criativos da Unidos de Padre Miguel.

A agremiação, que conquistou o título da série Ouro em 2024, está se preparando para sua estreia no grupo especial em 2025 e já começou a montar sua equipe.



Louzada, conhecido por sua habilidade e sucesso, trará sua vasta experiência para a parceria, enquanto Milato teve seu contrato renovado com a agremiação da Vila Vintém após a conquistado tão sonhado título.

"A história do carnaval é pontuada de momentos marcantes ! É uma honra pra mim fazer parte de um acontecimento histórico como esse , e é com muito orgulho e humildade que abraço a comunidade da Unidos de Padre Miguel e seus segmentos para que juntos possamos trabalhar na transformação de sonhos em realidade com a mágica do carnaval", contou o novo carnavalesco.



Com um histórico de desfiles marcantes em escolas como na Beija-Flor de Nilópolis, Mangueira, Vila Isabel e Mocidade Independente de Padre Miguel, Louzada acumula diversos títulos e até mesmo uma vitória no Carnaval de São Paulo com o Vai-Vai em 2011.



Após uma breve passagem pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2024, Louzada fará sua estreia no Boi Vermelho ao lado de Milato, prometendo trazer novas e emocionantes criações para o desfiledaescola.