Anitta homenageia a Mangueira no desfile de seu bloco no RioRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 17/02/2024 09:03 | Atualizado 17/02/2024 09:19

Rio - Após se apresentar em 12 cidades do Brasil, Anitta está no Rio para comandar seu bloco, que desfila na manhã deste sábado (17), no Centro do Rio. Para a ocasião, a cantora usa um look em homenagem a Estação Primeira de Mangueira, dando continuidade ao tema de seu Carnaval. O Bloco da Anitta é um dos maiores e teve início às 9h na Rua 1º de Março. A expectativa de público para o cortejo é de 1 milhão de foliões.

Antes de desfilar com seu bloco, a poderosa explicou o tema escolhido para o Carnaval deste ano, que homenageia as escolas de samba do Rio e de São Paulo. O objetivo da cantora é mostrar a folia para seus fãs de outros países. "Eu queria passar para o público de fora que me segue como funciona o Carnaval no Rio e as escolas de samba, já que mais de 30% dos meus seguidores não fala português. Quando eu pensei em tema de carnaval, só veio isso na minha cabeça e por isso decidi escolher. Tá dando super certo, os looks tão bombando e as musicas também. Hoje é a mangueira, todo mundo disse que eu esqueci, mas não, guardei pra usar nesse momento especial”, disse em entrevista coletiva.



As escolas Porto da Pedra, Portela, Grande Rio, Vai-Vai, Mocidade Alegre, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Salgueiro, Gaviões da Fiel, Beija-Flor e Viradouro já tiveram seus enredos homenageados pelos figurinos da girl from Rio.

Entre 11 datas dos Ensaios da Anitta, show de pré-Carnaval, duas puxadas de trio elétrico, além de apresentações em grandes eventos, a cantora tirou os últimos dois dias para descansar, já que serão três apresentações neste sábado (17). “Depois do meu último show, na quarta-feira, eu descansei, fiz yoga, meditação, hoje tô plena. E preciso ser porque daqui vou pra Sapucaí, e depois canto em outro camarote. Hoje acordei 2h30 e só acabo 2h30, quando termina meu último show. Descansei esses dias, fiz o que eu podia pra relaxar e conseguir aguentar até o final, porque hoje só acaba amanhã", brincou a cantora.

Oficialmente o Carnaval já acabou, mas como a folia no Rio é inimiga do fim, uma verdadeira multidão de fãs da cantora tomou a Rua Primeiro de Março em ritmo de funk. A carioca de Honório Gurgel atraiu foliões que precisaram despertar cedo para ir atrás do trio. Desde às 7h, a concentração para o bloco já tinha sido iniciada.



O Carnaval da Anitta deste ano encerra neste sábado (17), com a apresentação do bloco de rua da cantora, seguida de uma participação no desfile comemorativo aos 40 anos da Marquês de Sapucaí e com o fechamento oficial da turnê ocorrendo com um show no Nosso Camarote, também no Sambódromo.