Agatha Moreira e Rodrigo Simas assistem desfiles juntinhos na SapucaíReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 19:16

Rio - Agatha Moreira, de 32 anos, decidiu mostrar como foi a experiência de curtir o Carnaval do Rio com seu pé quebrado. Nesta sexta-feira (16), a atriz dividiu alguns dos momentos mais divertidos do seu feriado, incluindo até um vídeo de como estava "motorizada" para prestigiar os dois dias de desfile do Grupo Especial na Sapucaí.

"A alegria do Carnaval carioca me pega muito, escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Agatha posa em clima de romance ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas, mas rouba a cena vestindo um conjunto de top cintilante e calça preta com recortes e detalhes de brilho. A ex-modelo contou com uma motinho similar a um andador para se locomover melhor pelo camarote na Sapucaí, caindo na gargalhada em um clipe gravado durante o evento. A artista começou a usar a bota ortopédica no começo do mês, quando machucou o pé em suas férias na França. Seguidores foram motivados pelo bom-humor da influenciadora e também fizeram graça com a situação nos comentários: "Grêmio Recreativo Escola de Samba Guardiões do Pé. Te amo, rainha do patinete!", exclamou uma internauta. "Unidos da Agatha do pé quebrado. Acho incrível que até de patinete você arrasa", contou outro. "Vou na sua garupa kkk 'Deusona', as outras que lutem", afirmou um terceiro! "Minha nossa senhora da bicicletinha, esse look ficou perfeito! Você realmente é 'A Gatha' Moreira'", brincou mais um.