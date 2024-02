Marcus Ferreira foi responsável por dois desfiles da Mocidade; na imagem, ele posa com a baluarte Tia Nilda - Reprodução / Facebook

Publicado 16/02/2024 14:43 | Atualizado 16/02/2024 14:44

Rio - O ex-carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel, Marcus Ferreira, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, nesta sexta-feira (16), após a diretoria anunciar a contratação do casal Renato e Márcia Lage , que voltam à escola após quase 20 anos."Carnaval carioca, talvez um dos momentos mais duros seja reiniciar uma jornada. Levarei da Mocidade o sentimento de tudo mais entregue que vivi. Entreguei o melhor no que pude. Mas nutrirei a amizade e alegria que vivemos, principalmente num último ano marcado na história. Meu carinho eterno, que seja um lindo recomeço a todos nós", postou Marcus.

Com um enredo sobre o caju, a Mocidade Independente, que teve o samba-enredo viralizado no pré-Carnaval, ficou na décima colocação na apuração do Grupo Especial. A campeã foi a Unidos do Viradouro.