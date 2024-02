Marquinho Marino é o novo diretor da Beija-Flor de Nilópolis - Reprodução

Publicado 17/02/2024 20:00 | Atualizado 17/02/2024 20:13

Rio - Após ter ficado fora do desfile das campeãs - foi a 8ª colocada - , a Beija-Flor de Nilópolis resolveu começar a organização do Carnaval do ano que vem. Neste sábado (17), a agremiação anunciou o nome do seu novo diretor, Marquinho Marino.



O diretor, de apenas 47 anos, começou sua carreira em 2001, trabalhando como assistente de direção na Unidos da Viradouro, a atual campeã do Carnaval do Rio. Em 2008, foi contratado pela Mocidade Independente de Padre Miguel, retornando em 2017 para conquistar o primeiro título da escola em 21 anos. Com passagem também pela Unidos da Tijuca, Marquinho se mostrou bastante animado por iniciar seus trabalhos na de Nilópolis.

"É um sonho poder trabalhar na Beija-Flor, a casa daquele que foi meu amigo, padrinho, e maior inspiração: mestre Laíla. Tenho certeza que serei mais um membro dessa apaixonada família. Não faltarão amor, trabalho e dedicação para chegarmos aos resultados esperados. Conte comigo, comunidade", garantiu.



A escola comunicou a saída de seu antigo diretor de Carnaval, Dudu Azevedo, na quinta-feira (15). O motivo por trás da demissão repentina logo virou assunto de especulação nas redes, com internautas apontando os resultados ruins do enredo inspirado "Na Maceió de Rás Gonguila" como a principal causa para a mudança na direção. Esta foi a terceira vez em dez anos que a azul e branca ficou fora das seis primeiras posições - 7º lugar em 2014 e 11º em 2019.