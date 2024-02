Renato Lage e Márcia Lage são anunciados como carnavalescos da Mocidade - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2024 11:43 | Atualizado 16/02/2024 13:14

Rio - Renato Lage e Márcia Lage são os novos carnavalescos da Mocidade Independente de Padre Miguel. A notícia foi confirmada pelo profissional, ao DIA, na manhã desta sexta-feira (16), e pela assessoria de imprensa da escola.

"Estou feliz em voltar pra ajudar a resgatar a cara da Mocidade. Não tem jeito, um dia eu ia voltar para a escola. Pra mim, é uma honra", declara Renato, que foi campeão pela escola em 1990, 1991 e 1996. Ele também admite que está feliz com a repercussão sobre a sua volta após surgirem os primeiros burburinhos sobre sua contratação: "A gente sempre fica contente."

A diretoria confirmou a contratação do casal através de uma publicação feita no Instagram. "A Mocidade tem novos carnavalescos para o próximo carnaval. Marcados por desfiles históricos durante a minha história, Renato Lage e Márcia Lage estão de volta ao comando da Estrela Guia. Com extrema felicidade desejo sorte para que possamos reviver nossos grandes momentos de glórias". O último desfile de Renato e Márcia foi na Portela em 2023. Antes, eles passaram pela Grande Rio, pelo Salgueiro e pelo Império Serrano.



A Verde e Branco da Zona Oeste apresentou na Sapucaí um enredo sobre caju e ficou em 10º lugar. Devido ao resultado, a escola não participa do desfile das Campeãs neste sábado (17).

Mocidade agradece Marcus Ferreira

Pouco antes de confirmar a novidade, a Mocidade anunciou que Marcus Ferreira não era mais o carnavalesco e agradeceu ao profissional pelos serviços prestados. "Depois de dois carnavais, hoje venho me despedir do meu carnavalesco Marcus Ferreira. Muito obrigada por todo empenho, profissionalismo e parceria durante todo esse processo. A Estrela deseja toda sorte do mundo nos seus próximos desafios. Um abraço de toda família Independente".







