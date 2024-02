Paolla Oliveira - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Paolla OliveiraReginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 16/02/2024 17:49 | Atualizado 16/02/2024 18:32

Rio - Paolla Oliveira renovou o seu contrato com a Acadêmicos do Grande Rio, para ser novamente a rainha de bateria da escola de samba, no carnaval de 2025. A atriz ocupou o posto pela primeira vez em 2009 e saiu um ano depois. Retornou em 2020 e com a agremiação, foi campeã em 2022.

fotogaleria

Neste ano, Paolla usou uma fantasia que continha um movimento mecânico, que baixava em seu rosto a cabeça de uma onça com olhos iluminados. A Grande Rio foi a quarta escola a desfilar no Grupo Especial e falou sobre as diversas representatividades do animal na cultura popular brasileira, por meio do samba-enredo “Nosso destino é ser onça”.