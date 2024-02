Wenny Isa não é mais rainha de bateria da Unidos de Bangu - Marcos Melo / Divulgação

Publicado 16/02/2024 14:32 | Atualizado 16/02/2024 15:01

Rio - Wenny Isa, irmã de Lexa, não é mais rainha de bateria da Unidos de Bangu. A informação foi confirmada através do Instagram da escola da Zona Oeste, nesta sexta-feira. Na publicação, a agremiação elogiou a evolução da influenciadora digital no cargo e disse que sentirá falta dela.

"Hoje a Unidos de Bangu dá um até breve para Wenny, que reinou à frente da nossa bateria nos últimos três carnavais. Foram anos de evolução e muita alegria. Temos muito orgulho de vermos todo esse seu crescimento, Wenny, e temos certeza que o futuro é todo seu! A comunidade de Bangu te ama! Seja feliz sempre! Sentiremos a sua falta!", diz a nota.



Nos comentários, Wenny fez um longo agradecimento. "Quero agradecer ao meu presidente Leandro Augusto, Marcelo do Rap, amo vocês dois, de coração. A toda diretoria da Unidos de Bangu, ao meu mestre Laion Jorge por todo seu carinho amor nos últimos dois carnavais. Eu amei estar com você. Seu talento e paciência comigo sempre impecáveis. Também agradeço ao mestre Léo Capoeira pelo primeiro ano comigo. Agradeço a toda comunidade que me abraçou de forma extremamente amorosa, a minha mãe Darlin Ferrattry por ter me levado em cada ensaio e ter me dado forças desde sempre. Sem você, mamãe, eu não conseguiria, te amo", afirmou.

"Aos meus irmãos, Isaac Araujo que sempre foi me ver desfilar, te amo. A ti, minha irmã Lexa, que sempre se vestiu com a camisa da diretoria e foi meu apoio, me ajudando a atravessar a avenida com garra. Te amo. Minha equipe que é gigante, em especial, ao Pedro Agah e a Mity Albuquerque, que eu sempre podia olhar pra lado e ver que eles estavam ali me dando todo suporte na avenida e nos ensaios e me faziam me sentir segura!", continuou.

"Ao Jeff, Nilton, Caio Salles e Thiago Marques que sempre a precisei eles se ofereceram para me ajudar mesmo nas pequenas coisas. Ao Gabriel Azevedo que cuida da minha comidinha. E a ele Sandro Avelar que me abriu as portas e confiou em mim incondicionalmente, prometo nunca te decepcionar. Rosana Farias por ser sempre tão gentil em suas palavras comigo e me dando seu apoio. Meu nome é Wenny e meu sobre nome GRATIDÃO. Avante Unidos de Bangu", finalizou.

A Unidos de Bangu apresentou na Avenida o enredo enredo "Jorge da Capadócia", desenvolvido pelo carnavalesco Robson Goulart, e ficou em 10º lugar na série ouro.