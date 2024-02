Mangueira renova com Lucas Maciel e Karina Dias, coreógrafos da comissão de frente - Reprodução / Facebook

Mangueira renova com Lucas Maciel e Karina Dias, coreógrafos da comissão de frenteReprodução / Facebook

Publicado 16/02/2024 11:42 | Atualizado 16/02/2024 12:02

Rio - A Estação Primeira de Mangueira divulgou, nesta quinta-feira, os nomes dos profissionais que foram renovados para o Carnaval 2025. A escola, que ficou em sétimo lugar na disputa de 2024, anunciou permanência do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de três coreógrafos, dois diretores musicais e mestres de bateria.

fotogaleria

"O Carnaval de 2025 começou! Anunciamos, em primeira mão, a renovação de parte da equipe para o próximo carnaval. 'Bora' seguir juntos com confiança e trabalho duro. Contamos com vocês!", diz o post feito através do Instagram, que conta ainda com a foto de cada integrante.

Entre os nomes divulgados, estão Matheus Olivério e Cintya Santos, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, como também Celeste Lima, a responsável pela coreografia da dupla. Os mestres de bateria Rodrigo Explosão e Taranta Neto, além dos diretores musicais Victor Art e Digão do Cavaco, e dos coreógrafos Lucas Maciel e Karina Dias, que atuam na comissão de frente, também permanecem na agremiação.

Carnaval 2024