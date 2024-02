Edson Pereira não é mais carnavalesco do Acadêmicos do Salgueiro - Divulgação

Edson Pereira não é mais carnavalesco do Acadêmicos do SalgueiroDivulgação

Publicado 15/02/2024 20:53



Rio - O carnavalesco Edson Pereira anunciou, na noite desta quinta-feira (15), a sua saída do Acadêmicos do Salgueiro, onde esteve à frente por dois anos. Em quarto lugar na luta pelo título do Carnaval 2024, o Salgueiro levou para Sapucaí um enredo sobre o povo Yanomami, sendo um dos sambas mais elogiados da safra, mas trouxe um desenvolvimento de enredo menos crítico que o esperado. A agremiação ainda não anunciou o substituto.

fotogaleria

Anteriormente, Edson esteve no comando da parte criativa dos últimos três desfiles da Unidos de Vila Isabel e da Unidos de Padre Miguel, na Série Ouro. Contudo, antes mesmo do desfile do Grupo Especial começar, a Vila Isabel já havia anunciado sua substituição por Paulo Barros, ex-carnavalesco da Paraíso do Tuiuti.



Em suas redes sociais, Edson Pereira agradeceu o carinho da comunidade e também ao presidente André Vaz. "Venho agradecer a todos o carinho, aos novos amigos que conquistei, ao Presidente André Vaz, seguimentos e a toda comunidade. Agradeço pela oportunidade de ter defendido este pavilhão com muita garra. Foram dois anos de muito trabalho, desafios e conquistas. Sei que pude contribuir ao máximo para o carnaval grandioso dessa escola. Hoje me despeço com a satisfação de dever cumprido. Obrigado pelo acolhimento durante esses dois anos e por todos os momentos que passamos juntos."

Veja a publicação: