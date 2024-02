Últimos ajustes nos carros alegóricos antes do desfile das campeãs neste sábado (17) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Últimos ajustes nos carros alegóricos antes do desfile das campeãs neste sábado (17)Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/02/2024 13:20 | Atualizado 16/02/2024 15:37

Rio - Só acaba quando termina! O fim de semana pós-Carnaval terá quase 50 blocos, sendo dois deles "mega": Anitta no sábado (17) e Monobloco no domingo (18). Além dos cortejos pelas ruas, o desfile das Campeãs, que vai agitar a Sapucaí com as seis primeiras colocadas do Grupo Especial, é outra atração da programação. Fechando a folia no Sambódromo, a noite contará, ainda, com show inédito de abertura, estrelado por Anitta. Todos os ingressos de arquibancadas e frisas estão esgotados.



A festa começa a partir das 19h30, com a passagem da Embaixadores da Alegria, associação cultural formada por pessoas com deficiência. Às 21h, haverá show de luzes. Meia hora depois começam as apresentações Anitta, Alcione, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha.

A novidade também vai contar com integrantes das 12 escolas do Grupo Especial. Neguinho da Beija-Flor, Lolo (Imperatriz), Julinho (Viradouro), Fafá (Grande Rio), Tia Glorinha (Salgueiro), Tia Surica (Portela), Dandara (Vila Isabel), Evelyn (Mangueira), Mayara (Tuiuti), Tia Nilda (Mocidade), Casagrande (Unidos da Tijuca) e Denadir (Porto da Pedra) vão participar.

Já os desfiles começam às 22h, seguindo a ordem inversa de classificação, a partir da sexta colocada: Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.

agremiação trouxe para a Sapucaí novamente o enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação", que já havia embalado a escola em 1993. A abordagem apontou para a importância das crianças para um mundo melhor, remetendo a criação do mundo de acordo com a ótica das religiões de matriz africana. Vila e Mangueira tiveram a mesma pontuação final: 268,8. No quesito de desempate (Fantasias), a Vila Isabel somou 29,9, enquanto a Mangueira fez 29,7. Com isso, a Vila Isabel ficou com a 6ª colocação. A, que já havia embalado a escola em 1993. A abordagem apontou para a importância das crianças para um mundo melhor, remetendo a criação do mundo de acordo com a ótica das religiões de matriz africana.

"Vamos entrar com a mesma garra e animação do desfile oficial. Nossa comunidade deu um show na avenida e, agora no Sábado das Campeãs, queremos brindar o público com mais um espetáculo completo", ressalta o diretor de Carnaval da escola, Moisés Carvalho.

Portela se destacou pela beleza alegórica e emocionou o público. No desfile das Campeãs, a expectativa é a mesma, passar uma mensagem de amor, carinho e afeto, como destaca o vice-presidente, Júnior Escafura.



"Claro que queríamos estar numa colocação normal, mas a gente entende o nível de competitividade muito grande. A Portela sabe os erros que teve e respeita as notas dos jurados. Vamos olhar as justificativas para ano que vem ser melhor ainda. A escola tá feliz por ter voltado depois de um desfile complicado do último Carnaval. Então, vamos fazer uma linda festa e deixar essa mensagem desse enredo maravilhoso que a Portela conseguiu passar muito bem. Nada mais justo do que passar novamente para que as pessoas se emocionem e é isso que a gente quer para o sábado das campeãs", diz. Com o enredo "Um Defeito de Cor", baseado no livro da autora mineira Ana Maria Gonçalves, ae emocionou o público. No desfile das Campeãs, a expectativa é a mesma, passar uma mensagem de amor, carinho e afeto, como destaca o vice-presidente, Júnior Escafura."Claro que queríamos estar numa colocação normal, mas a gente entende o nível de competitividade muito grande. A Portela sabe os erros que teve e respeita as notas dos jurados. Vamos olhar as justificativas para ano que vem ser melhor ainda. A escola tá feliz por ter voltado depois de um desfile complicado do último Carnaval. Então, vamos fazer uma linda festa e deixar essa mensagem desse enredo maravilhoso que a Portela conseguiu passar muito bem. Nada mais justo do que passar novamente para que as pessoas se emocionem e é isso que a gente quer para o sábado das campeãs", diz.

enredo sobre o povo Yanomami, o Salgueiro levantou a Sapucaí com um dos sambas mais elogiados da safra de 2024. Na quarta posição, o intérprete da agremiação da Tijuca, Emerson Dias, vê o desfile de sábado (17) como uma noite para comemorar e extravasar. Comcom um dos sambas mais elogiados da safra de 2024. Na quarta posição, o intérprete da agremiação da Tijuca, Emerson Dias, vê o desfile de sábado (17) como uma noite para comemorar e extravasar.

"A gente já sabe que a competição ficou pra trás e agora é comemoração. Estar entre as campeãs é motivo de orgulho e de comemorar porque o nível do Carnaval tá muito alto. Então, poder voltar na Sapucaí e comemorar com a comunidade o trabalho que durou quase um ano é muito satisfatório. Quem me conhece sabe como sou extrovertido, gosto de estar no meio das alas, em cima de caminhão, mas devido ao julgamento preciso ficar mais contido. Nas campeãs, é hora de extravasar, vou parar até na arquibancada da Sapucaí", brinca, em entrevista ao DIA.

Em terceiro lugar, a Grande Rio recontou o mito do povo tupinambá para a criação do mundo, destacando a onça como símbolo de força, determinação e liberdade. O tema foi inspirado do livro "Meu Destino É Ser Onça", do escritor Alberto Mussa. Segundo o diretor de Carnaval da agremiação, Thiago Monteiro, o público vai assistir ao mesmo espetáculo, mas sem o compromisso da disputa.

"É um desfile mais leve e a Grande Rio quer presentear o público com aquele mesmo espetáculo que foi mostrado no domingo de Carnaval. Estamos animados em desfilar novamente e celebrar esse momento que é honroso, de ficar em 3° lugar. O objetivo é fazer um desfile leve e solto, com compromisso com o público, mas descompromissado com a disputa", explica.

Campeã em 2023, a Imperatriz arrebatou a Sapucaí resgatando o testamento da cigana Esmeralda, que é baseado numa obra do poeta nordestino Leandro Gomes de Barros.

A escola faturou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270 pontos. A agremiação, que fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na madrugada de terça-feira (13), conquistou o terceiro título de sua história. O último havia sido em 2020. A Unidos da Viradouro segue em clima de alegria e gratidão após a conquista do título., alcançando a pontuação máxima de 270 pontos. A agremiação, que fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na madrugada de terça-feira (13), conquistou o terceiro título de sua história. O último havia sido em 2020.

Em uma apresentação sem erros, a Vermelha e Branco se inspirou na ancestralidade e encantou o público com enredo sobre o culto à serpente no Benim, na África, e no Brasil, exaltando a força das mulheres negras. Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela história, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões. A escola será a última a desfilar no sábado (17).

"A gente quer fazer um espetáculo lindo mais uma vez, com todas as composições, destaques, fantasias, movimentos e iluminação. Então, estamos fazendo os últimos ajustes para que tudo aconteça da maneira mais magica possível e a gente possa comemorar essa terceira estrela tão significativa. Eu particularmente ainda tô em êxtase, minha ficha não caiu, acho que só vou acreditar quando voltar na Sapucaí", reflete Zanon.

Últimos ajustes

No barracão da Viradouro, na Cidade do Samba, os últimos ajustes dos carros alegóricos e fantasias foram feitos nesta sexta-feira. Além da comemoração do título, a aderecista da agremiação, Grabielly Palma, 20, vai celebrar mais um ano de vida.

"Estar aqui é uma das melhores experiências q eu já tive esse é meu segundo ano trabalho na Viradouro e eu não estava esperando gostar tanto desse trabalho igual eu passei a amar agora. Pra mim esse desfile vai ser alegre e e incrível igual ao oficial. E é claro que por trás de todo esse espetáculo tem muito trabalho, esforço e dedicação pra tudo sair perfeito do jeito que tem que ser", exalta.

Diretamente do Rio Grande do Sul, Felipe Stein é responsável por alguns adereços de fantasias e carros alegóricos. O jovem, de 22 anos, veio para o Rio em 2022 quando começou a cursar cenografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e sempre teve o objetivo de trabalhar com Carnaval.

"Há dois anos, eu comecei na Viradouro e foi meu primeiro contato com a produção do carnaval. Fazer parte disso é uma honra enorme, sou muito grato pela oportunidade de trabalhar com algo que amo e onde sempre sonhei em estar. Amanhã (sábado) é dia de desfrutar de um ano todo de trabalho, vai ser o dia de cantar, dançar, sem toda a preocupação que temos no dia do desfile oficial. Será mágico, novamente. Fazer parte da construção do carnaval é algo incrível, ver todo o trabalho na avenida e ver o público admirando o nosso trabalho é indescritível", conta.

O ferreiro Lucas dos Santos, de 24 anos, está há dois anos na Viradouro e tem a sensação de que está dando sorte para a agremiação. "A minha ansiedade é grande de voltar na avenida, agora como campeão. Me sinto feliz por ser meu segundo ano de Carnaval, já me sinto pé quente. Estar por trás desse espetáculo é gratificante e com uma grande responsabilidade, tanto no desfile oficial como no das campeãs. Me sinto muito feliz em estar fazendo parte desse título.".

No barracão da Grande Rio, o sentimento não é diferente. Apesar do título não ter vindo esse ano, a sensação dos funcionários é de gratidão e satisfação com o resultado do trabalho árduo. "Depois de seis meses de trabalho com muita dedicação e amor, superamos a expectativa e fizemos um carnaval deslumbrante. Um Carnaval campeão, independente do resultado. Somos campeões, em superação, dedicação e força", comemora a aderecista Deborah Gaia, 54, que está na agremiação há oito anos.

Responsável pelos adereços de um dos carros alegóricos, Ícaro Daividy Silva, 25, considera a Grande Rio uma família. Há três anos na escola, o jovem conta que sempre foi recebido com muito amor e carinho. "Tudo que fazemos aqui dentro da escola é muito bom e satisfatório, principalmente quando você vê todo o trabalho que foi produzido na avenida. Aonde estiverem precisando, eu estou ali colado para ajudar para buscar mais um título para Duque de Caxias, até porque o título não é só da Grande Rio, o título é da comunidade e dos profissionais do carnaval em geral", diz, emocionado.

Blocos do fim de semana

Sexta-feira (16)

Urubu Malandro (Saúde)



Concentração: Largo São Francisco da Prainha, 4

Início: 19h

Fim: 22h



Bloco Só Tamborins (Centro)

Concentração: R. Visc. de Maranguape, 19

Início: 20h

Fim: 22h



Sábado (17)

Bloco da Anitta (Centro)



Concentração: R. Primeiro de Março, 1

Início: 9h

Fim: 12h



Bafafá (Laranjeiras)



Concentração: Praça São Salvador, 6

Início: 10h

Fim: 15h



Sem Saída (Botafogo)



Concentração: R. Gen. Severiano, 76

Início: 10h

Fim: 14h

Cordão da Tia Juca (Tijuca)



Concentração: Praça Varnhagem, 581

Início: 10h

Fim: 15h



Carijó da Freguesia (Ilha do Governador)



Concentração: Av. Paranapuã, 21

Início: 10h

Fim: 15h



Quizomba (Centro)



Concentração: Av. Mem de Sá, 10

Início: 11h

Fim: 16h



Ciganas Feiticeiras de Olaria



Concentração: R. Paranhos, 446

Início: 11h

Fim: 15h



Chulé de Santa (Santa Teresa)



Concentração: R. Joaquim Murtinho, 2012

Início: 12h

Fim: 17h



Bloco do Playmobil (Jardim Carioca)



Concentração: Rua Artur Magioli 42

Início: 12h

Fim: 16h



Se Essa Rua Fosse Minha (Flamengo)



Concentração: R. Paulo VI

Início: 13h

Fim: 16h



Aki Pra Você (Freguesia da Ilha do Governador)



Concentração: R. do Romancista, 366

Início: 14h

Fim: 17h



Alegria da República (Centro)



Concentração: R. dos Inválidos, 5

Início: 16h

Fim: 20h



Caraxué (Paquetá)



Concentração: R. Cerqueira, 74

Início: 16h

Fim: 19h



Sufridus de Copacabana (Copacabana)



Concentração: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)

Início: 16h

Fim: 22h



Superbacana (Tijuca)



Concentração: Praça Castilhos França

Início: 16h

Fim: 21h



Só Cachaça (Santo Cristo)



Concentração: R. Nabuco de Freitas

Início: 17h

Fim: 22h



Bloco da Treta (Centro)



Concentração: Praça 15

Início: 17h

Fim: 22h



Mulheres de Chico (Leme)



Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Início: 17h

Fim: 20h



Sepulta Carnaval (Engenho de Dentro)

Concentração: R. Ana Leonidia, 189

Início: 17h

Fim: 20h



Berço do Samba (Centro)



Concentração: Tv. do Mosqueira

Início: 18h

Fim: 22h

Deixa Comigo (Glória)



Concentração: R. do Catete, 309

Início: 18h

Fim: 22h



Bloco da Ressaca (Pedra de Guaratiba)



Concentração: Rua Barros de Alarcão, 370

Início: 20h

Fim: 22h

Domingo (18)

Monobloco (Centro)



Concentração: R. Primeiro de Março, 57

Início: 9h

Fim: 12h

Conjunto Habitacional Barangal (Ipanema)



Concentração: Av. Vieira Souto

Início: 9h

Fim: 14h



Bloco Filhos da P! (Leblon)



Concentração: Av. Delfim Moreira, 992

Início: 10h

Fim: 14h



União dos Foliões da Aferj (Cocotá)



Concentração: Praia da Olaria, 155

Início: 10h

Fim: 14h

República Suburbana (Cachambi)



Concentração: R. Aristides Caire, 12

Início: 11h

Fim: 13h



Encosta Que Kresce (Maria da Graça)



Concentração: R. Antônio de Freitas, 2

Início: 11h

Fim: 15h

Fofoqueiros de Plantão (Jardim Botânico)



Concentração: R. Jardim Botânico

Início: 12h

Fim: 16h

Aí Sim! (Tijuca)



Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito

Início: 13h

Fim: 18h

Bonde da Folia (Santa Teresa)



Concentração: R. Fonseca Guimarães, 8

Início: 14h

Fim: 18h

Vou Te Pescar (Padre Miguel)



Concentração: R. C Dois, 18

Início: 14h

Fim: 18h

Banda do Papudinho do Rio Comprido



Concentração: Praça Condessa Paulo de Frontin

Início: 15h

Fim: 20h

Broxadão (Copacabana)



Concentração: Av. Atlântica, 2440

Início: 15h

Fim: 18h

Enredo Carioca (Gamboa)



Concentração: Praça Mauá

Início: 15h

Fim: 19h

Folia Carioca (Centro)



Concentração: Praça dos Estivadores, 64

Início: 16h

Fim: 20h

Amigos da Joaquim Méier (Méier)



Concentração: R. Guaju

Início: 16h

Fim: 20h

Nossobloco Oficial (Lapa)



Concentração: Rua Sacadura Cabral, 75

Início: 16h

Fim: 21h

Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária (Saúde)



Concentração: R. Sacadura Cabral, 355

Início: 18h

Fim: 22h

7 de Paus (Vila Isabel)



Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 238

Início: 19h

Fim: 22h

Cortejo Carioca (Madureira)



Concentração: R. do Pq. Madureira, 195

Início: 19h

Fim: 22h

Mocidade de Santíssimo



Concentração: R. Oscar de Souza, 153

Início: 19h

Fim: 20h