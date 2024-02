Com chão forte, Salgueiro faz desfile alegórico modesto

Rio - Com alegorias mais modestas que as habituais, o Salgueiro foi a terceira escola a passar pela Sapucaí neste primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. Com enredo sobre povo Yanomami, a agremiação da Tijuca levantou a Sapucaí com um dos sambas mais elogiados da safra de 2024, mas trouxe um desenvolvimento de enredo menos crítico que o esperado.

Relatar erro